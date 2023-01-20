Во Фрунзенском районе мужчина ударил по голове мешавшего ему смотреть "Аватара" подростка

Петербуржец сильно ударил подростка по голове за то, что тот мешал ему смотреть кино, задев спинку кресла.

Инцидент произошел в одном из кинотеатров Фрунзенского района Северной столицы. Как сообщает "Патрульный Петербурга", посетитель кино во время сеанса "Аватара" стукнул кулаком по голове подростка.

Позже к правоохранителям обратилась мать 17-летнего потерпевшего, которая заявила, что на ее сына напал неизвестный во время сеанса кино.

Отмечается, что мужчина сидел в десятом ряду и разозлился после того, как сидящий за ним молодой человек задел ногами его кресло. Тогда неизвестный вскочил и ударил подростка по голове. Мальчик пришел домой, рассказал обо всем, но на ухудшение состояния не жаловался.

Мать подростка все равно обратилась в полицию, не смогла достала записи с камер видеонаблюдения, но принесла специалистам видео с нападавшим, которое было сделано на мобильный телефон. Женщина настаивает на возбуждении уголовного дела по статье "Побои" и розыске мужчины.