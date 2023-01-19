В Петербурге и области ищут десятки беглецов, покинувших части в период мобилизации

Полиция Северной столицы продолжает поиск сбежавших из частей в период мобилизации граждан.

В общей сложности части самовольно покинули десятки военнослужащих города и области. Об этом пишет "AllNW".

Отмечается, что поручения о розыске беглецов начали поступать правоохранителям из Военно-следственного управления по Западному военному округу с декабря. В отношении покинувших военные части граждан были возбуждены уголовные дела по статье, внесенной в Уголовный кодекс РФ осенью 2022 года. Так, беглецам грозит до семи лет лишения свободы, а в случае отлучки более, чем на месяц, может быть назначен срок до 10 лет лишения свободы.

В настоящее время пресс-служба регионального главка МВД не дала комментарий опубликованных в СМИ данных, уточняет издание.