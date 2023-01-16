В Петербурге учительница осталась без украшений на полмиллиона из-за коллеги-любовника

Учительница одной из школ Петербурга осталась без дорогих украшений из-за своего коллеги, который по совместительству приходился женщине еще и любовником. В общей сложности потерпевшей был причинен ущерб почти на полмиллиона рублей.

Несчастье случилось у 29-летней петербурженки с Кировского района. Женщина обратилась в полицию и рассказала, что кто-то пробрался к ней в квартиру на улице Солдата Корзуна и вынес украшений на примерно 444 тысячи рублей. Среди похищенного было большое количество колец с драгоценными камнями, изделия от Картье, серьги, подвески, цепочки и браслет. Об этом сообщает "Патрульный Петербурга".

В произошедшем женщина подозревала своего коллегу-любовника, молодого 25-летнего учителя, с которым у нее закрутился роман еще с января прошлого года. Мужчина пришел в участок на следующий день и признался, что, действительно, пришел в квартиру учительницы и забрал украшения, которые потом сдал в разные ломбарды.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в Северной столице под суд отправился ранее судимый мужчина, который украл из незакрытого автомобиля мобильный телефон.