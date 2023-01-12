Депутаты Петербурга выступили за запрет вейпов после смерти восьмиклассника с Новосмоленской набережной

Несколько дней назад в своей квартире на Новосмоленской набережной нашли тело 14-летнего подростка, который скончался от отравления химическим веществом. Рядом с мальчиком находился вейп, который мог стать причиной смертельного исхода. После произошедшего петербургские депутаты задумались о том, чтобы ввести запрет на распространение вейпов и электронных испарителей.

Так, депутат ЗакСа Константин Чебыкин отметил, что проблема использования электронных сигарет и вейпов появилась уже давно, но до сих пор остается нерешенной. При этом главная опасность заключается в том, что лаборатории не успевают проверять состав жидкости для испарителей из-за быстроразвивающихся технологий. Об этом пишет "Neva.Today".

По мнению парламентария, состав жидкости электронных сигареты может быть даже опаснее никотина.

В свою очередь, депутат Александр Ржаненков заметил, что сейчас законопроект, запрещающий вейпы на территории Северной столицы, вносить на рассмотрение не будут, так как некоторые аспекты город не может изменить без принятия мер на федеральном уровне. Тем не менее, парламентарии планируют снова поднять этот вопрос, а также создать инициативы, учитывая мнения специалистов.