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Напугавшего лошадей в центре Петербурга мужчину задержали на улице Чехова

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© Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

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В Санкт-Петербурге задержали злоумышленника, который попытался оседлать лошадь на Дворцовой площади второго января. Оказалось, что мужчина раньше уже был судим.

Подозреваемого задержали 11 января на улице Чехова, 15. Как стало известно Санкт-Петербург.ру, правоохранители отправили в участок 39-летнего подозреваемого, который до этого отбывал три года условно за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. 

По версии следствия, гражданин второго января напугал лошадей, запряженных в карету, в результате чего одна из них понеслась вперед и напрыгнула на мальчика 8 лет, девочку 9 лет и 42-летнего мужчну. Всем троим понадобилась помощь медиков. 

Злоумышленник был задержан и помещен в ИВС. Еще третьего числа после инцидента было возбуждено два уголовных дела, одно из которых "Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств»", а второе - "Не отвечающие требованиям безопасности товары и оказание опасных услуг".

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в Центральном районе Северной столицы на второй день новогодних праздников произошел инцидент, в результате которого пострадало два ребенка и один взрослый мужчина. Тогда на месте просишесвтия задержали женщину, управлявшую каретой, запряженной двумя лошадьми.

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