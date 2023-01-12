Пенсионерка с Загребского бульвара после разговора с сотрудником банка потеряла более миллиона рублей

Во Фрунзенском районе правоохранители ищут мошенников, обманувших пенсионерку с Загребского бульвара. По вине злоумышленников женщина потеряла более миллиона рублей.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, около часа дня 11 января в полицию обратилась 73-летняя гражданка, которая пояснила, что пару дней назад ей на мобильный телефон позвонила подозрительная женщина, после чего пострадавшая потеряла крупную сумму денег.

Злоумышленница набрала пенсионерку 10 января около 19:00 часов вечера. Представившись ассистентом банка, женщина заявила, что со счетов петербурженки мошенники пытаются снять денежные средства, поэтому необходимо их перевести на безопасные счета.

Спустя час пожилая женщина все же решилась и отправила 1 141 500 рублей на указанные лжеассистентом счета. Было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что пожилой житель Петербурга за две недели потерял три миллиона рублей. Выяснилось, что мужчине с Красногвардейского района не повезло нарваться на мошенников.