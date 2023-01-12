В Калининском районе Петербурга спасатели почти пять часов тушили полыхающий склад

Ночью в Калининском районе спасатели получили сообщение о пожаре, захватившем четыре сотни "квадратов". Известно, что с огнем боролись вплоть до самого утра.

Все произошло 12 января около 02:51 по московскому времени, когда специалистам МЧС поступила информация о возгорании склада на Свердловской набережной, 4, литер Б в Калининском районе. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Петербургу.

По прибытию на место спасатели установили, что горит одноэтажное складское здание размером 15х40 метров, огонь уже успел распространиться на площади 400 квадратных метров.

В 03:23 было решено повысить ранг пожара до второго номера. Уменьшить огонь удалось только к 4:36, тогда около 04:44 ранг смогли снизить до номера 1БИС.

По номеру один спасатели начали работать только около половины седьмого утра. Пожар удалось полностью потушить. Известно, что на месте работали 10 единиц техники От МЧС и 45 человек личного состава.

В настоящий момент сведения о пострадавших не поступали. Все детали и обстоятельства произошедшего уточняются.

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