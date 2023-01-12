  • 12 Январь 2023
USD 12.01.2023 69.0202 -0.5892
USD ММВБ 08:34 0.0000  
EUR 12.01.2023 74.1361 -0.4077
EUR ММВБ 08:34 0.0000  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

В Калининском районе Петербурга спасатели почти пять часов тушили полыхающий склад

Автор:


© Фото: пресс-служба МЧС по Петербургу

Темы дня

Ночью в Калининском районе спасатели получили сообщение о пожаре, захватившем четыре сотни "квадратов". Известно, что с огнем боролись вплоть до самого утра.

Все произошло 12 января около 02:51 по московскому времени, когда специалистам МЧС поступила информация о возгорании склада на Свердловской набережной, 4, литер Б в Калининском районе. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Петербургу.

По прибытию на место спасатели установили, что горит одноэтажное складское здание размером 15х40 метров, огонь уже успел распространиться на площади 400 квадратных метров.

В 03:23 было решено повысить ранг пожара до второго номера. Уменьшить огонь удалось только к 4:36, тогда около 04:44 ранг смогли снизить до номера 1БИС.

По номеру один спасатели начали работать только около половины седьмого утра. Пожар удалось полностью потушить. Известно, что на месте работали 10 единиц техники От МЧС и 45 человек личного состава.

В настоящий момент сведения о пострадавших не поступали. Все детали и обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в Санкт-Петербурге по недосмотру родителей от пламени свечи пострадал двухлетний малыш. 

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Происшествия

    Лучшее в Петербурге

    В июле в Петербурге было зарегистрировано ДДУ в 2,6 раза меньше, чем в марте

    читать далее →

    Автоэксперт поставил под сомнение экологичность электромобилей

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    19.09.22
    Подшипники: как выбрать, где заказать
    19.09.22
    Какие монеты в цене в 2022 году и что можно купить для коллекции?
    08.09.22
    Дни культуры Ростовской области в Санкт-Петербурге
    06.09.22
    Всероссийский День Туризма в гостеприимном Петербурге
    06.09.22
    МегаФон первым в России запустил федеральную сеть VoWiFi
    03.09.22
    Сертификация строительных товаров
    01.09.22
    АО «ЛОЭСК» проинспектирует энергетические объекты Енакиево в ДНР
    01.09.22
    МегаФон предложил абонентам бесплатного секретаря с уникальными возможностями

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram