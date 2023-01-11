В Петербурге лицо двухлетнего малыша вспыхнуло от свечки

В Санкт-Петербурге двухлетнему ребенку срочно понадобилась медицинская помощь после инцидента со свечой.

Все произошло в девять вечера 10 января. Как сообщает "Патрульный Петербурга", один из маленьких жителей Северной столицы получил серьезный ожог из-за свечки, которая находилась в поле его зрения.

Уточняется, что по недосмотру родителей у двухлетнего малыша загорелись волосы на голове от свечки, которая была оставлена рядом с несовершеннолетним. Скорую вызвала мать потерпевшего, после чего ребенка госпитализировали с ожогом лица.

В настоящий момент все детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.