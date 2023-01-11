В Лодейном Поле нетрезвый ревнивец ударил женщину ножом

Под Петербургом из-за ревности мужчина вонзил нож в свою собутыльницу. В деле разбирается полиция.

Десятого января, поздно вечером, правоохранительные органы получили сообщение о ножевом ранении в Лодейном Поле. Специалисты оперативно выехали на место происшествия.

Выяснилось, что инцидент произошел в одном из частных домов. По прибытию на место специалисты задержали 46-летнего мужчину. Также бригадой скорой помощи с сильным ножевым ранением была экстренно госпитализирована 46-летняя женщина. В больницу она попала в тяжелом состоянии. Об этом сообщает "МК в Ленобласти".

По версии следствия, во время совместного распития спиртных напитков между женщиной и мужчиной на почве ревности возникла ссора. В результате злоумышленник ударил женщину ножом.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Все детали и обстоятельства произошедшего выясняются.