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В Лодейном Поле нетрезвый ревнивец ударил женщину ножом

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© Фото: Baltphoto

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Под Петербургом из-за ревности мужчина вонзил нож в свою собутыльницу. В деле разбирается полиция.

Десятого января, поздно вечером, правоохранительные органы получили сообщение о ножевом ранении в Лодейном Поле. Специалисты оперативно выехали на место происшествия.

Выяснилось, что инцидент произошел в одном из частных домов. По прибытию на место специалисты задержали 46-летнего мужчину. Также бригадой скорой помощи с сильным ножевым ранением была экстренно госпитализирована 46-летняя женщина. В больницу она попала в тяжелом состоянии. Об этом сообщает "МК в Ленобласти".

По версии следствия, во время совместного распития спиртных напитков между женщиной и мужчиной на почве ревности возникла ссора. В результате злоумышленник ударил женщину ножом.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Все детали и обстоятельства произошедшего выясняются.

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