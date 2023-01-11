В Красногвардейском районе пожилой петербуржец за две недели потерял три млн рублей

Еще один житель Северной столицы стал жертвой мошенничества. В этот раз пострадал пенсионер с Красногвардейского района.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, пожилой мужчина с 8-ой Советской обратился в полицию 10 января около шести часов вечера. По словам 84-летнего петербуржца, за чуть больше, чем две недели, он потерял три миллиона рублей из-за звонков мошенников.

Все началось еще 26 декабря. Тогда мужчине впервые позвонил неизвестный и представился сотрудником "Центрального Банка России". Вплоть до 10 января злоумышленник продолжал звонить и утверждать, что для сохранности денег пенсионеру нужно перевести их на "безопасные" счета.

За указанный период пенсионер отдал мошеннику ровно три миллиона рублей. Было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Злоумышленника разыскивают.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в Санкт-Петербурге злоумышленники позвонили пенсионерке и убедили перевести более 6 миллионов рублей под предлогом безопасности средств на счете.