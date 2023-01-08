Из квартиры мертвого пенсионера с проспекта Космонавтов изъяли много оружия и патронов

В Московском районе пенсионера нашли мертвым по месту жительства, кроме того, из его квартиры изъяли большое количество оружия и патронов.

Специалисты приехали на проспект Космонавтов, 48, корпус 2 после звонка соседей пожилого мужчины и их жалобы на затопление. В квартире, ставшей источником потопа, был обнаружен мертвый 69-летний петербуржец, но на его теле признаков насильственной смерти найти не удалось.

Также в квартире пенсионера правоохранители нашли пять охотничьих ружей, несколько автоматов с двумя магазинами, пистолеты, револьверы и почти 400 патронов. В результате проведенной экспертизы удалось выяснить, что все найденные боеприпасы и оружие пригодны для стрельбы.

В настоящий момент специалисты устанавливают все детали и обстоятельства произошедшего, причину смерти пенсионера и то, откуда в квартире могло взяться такое большое количество боеприпасов.