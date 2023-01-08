Мужчина погиб после возгорания частного дома в Горелово

В Красносельском районе после возгорания частного дома спасатели обнаружили мертвого мужчину. Инцидент произошел поздно вечером седьмого января.

Накануне около 21:27 в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в Горелово. Выяснилось, что пламя охватило частный дома на бульваре Дружбы. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Санкт-Петербургу.

Специалисты экстренно выехали на место происшествия. К моменту прибытия спасателей в одноэтажном частном жилом доме с мансардой размером 9х12 метров огонь успел распространиться на площади 60 квадратных метров.

Чтобы потушить пожар, понадобился час, - полностью с ним удалось справиться в 22:36. В обгоревшем доме нашли погибшего мужчину. Все детали произошедшего и личность погибшего в настоящий момент уточняются.

На месте инцидента работали 3 единицы техники от МЧС и 15 человек личного состава.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что два человека пострадали после пожара в помещении гаража на улице Большая Яблоновка. Тогда огонь охватил помещение размером 4 на 6 метров.