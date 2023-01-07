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Правоохранители нашли арсенал боеприпасов у слесаря из Колпино

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© Фото: Pxhere

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Правоохранительные органы Колпинского района задержали мужчину, носившего с собой на работу целый арсенал боеприпасов.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, пятого января в экстренные службы обратилась охранник Ижорского завода, которая сообщила о незаконном хранении большого количества боеприпасов. По словам женщины, нарушителям является слесарь предприятия, который имеет при себе патроны, огниво, гильзы, складной нож и сигнальный пистолет.

Мужчину поймали при выходе с завода. Известно, что он проживает в Колпино на проспекте Ленина. Специалисты прибыли на место и забрали у слесаря опасные предметы. Их передали на экспертизу, по результатам которой выяснили, что мужчина на самом деле носил с собой смесь, которая представляет собой взрывчатое вещество. 

Злоумышленника задержали и поместили в СПСЗЛ. Было возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств". Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. 

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в Полюстровском парке в результате конфликта один из молодых людей чуть не остался без пальца. Подросток отделался ушибом.

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