В Петербурге житель Карелии хотел похитить конфеты, но, защищаясь ножом, сбежал через разбитую дверь

В Центральном районе Северной столицы посетитель зашел в алкомаркет за конфетами, которые решил забрать бесплатно, но был пойман с поличным. Но на одном неудачном похищении злоумышленник не остановился: чтобы защититься, он достал нож и начал угрожать им сотрудникам магазина.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, инцидент произошел вечером шестого января. Примерно около девяти часов правоохранителям поступил звонок от 21-летнего заместителя управляющего магазина, который сообщил, что в магазине на Колокольной, 2/18 после неудачного похищения двух коробок конфет неизвестный достал нож и начал угрожать им сотрудникам, затем бросил товар, разбил стекло в двери и с места происшствия скрылся в неизвестном направлении.

Беглеца сотрудникам полиции удалось задержать почти сразу. Им оказался 43-летний житель одного из городов Республики Карелия. Место жительства мужчины в Петербурге в настоящий момент устанавливается.

Злоумышленника задержали и поместили в СПСЗЛ. Оказывается, в прошлом мужчина проходил по нескольким статьям, в частности за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести и подделку, изготовление или оборот поддельных документов.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в петербургскую фирму быстрых займов Невского района ворвался неизвестный, который под угрозой ножа заставил сотрудника открыть сейф. После этого злоумышленник забрал деньги и скрылся.