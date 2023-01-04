Девушка едва не погибла, упав в воду с четырехлетним сыном на набережной Макарова

В ночь с третьего на четвертое января в Василеостровском районе Петербурга девушка упала с набережной вместе со своим четырехлетним сыном.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, инцидент произошел около одиннадцати часов вечера среды. Тогда в экстренные службы поступило сообщение, что у дома 58 по набережной Макарова женщина с ребёнком оказались в ледяной воде.

Двадцатипятилетняя девушка является гражданкой Узбекистана, она приехала в Россию летом прошлого года и сейчас состоит на миграционном учете. Прохожим удалось достать ее из воды вместе с мальчиком, после чего передать врачам скорой помощи в состоянии средней степени тяжести. У женщины было зафиксировано сильное ознобление, а ребенок из-за воздействия низкой температуры оказался в реанимации.

В настоящее время все детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее Санкт-Петерубрг.ру писал, что в Красногвардейском районе местная жительница нашла под окнами многоквартирного дома тело племянницы.