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Правоохранители задержали возницу, упустившую лошадей в центре Петербурга

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© Фото: Pxhere

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Ближе к вечеру 2 числа в Центральном районе Санкт-Петербурга произошел инцидент, в результате которого пострадало два ребенка и один взрослый мужчина. На месте произошедшего задержали возницу, управлявшую каретой, запряженной двумя лошадьми.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, около 16:50 на Дворцовой площади рядом с Александрийским столпом лошадь, запряженная в карету под управлением 38-летней гражданки, совершила наезд на троих пешеходов. В результате постардал 42-летний мужчина, его 9-летняя дочь и 8-летний сын. Все трое были госпитализированы с подозрением на переломы в состоянии средней степени тяжести.

Известно, что фасад дома 8 по Дворцовой площади оборудован камерами видеонаблюдения, благодаря чему удалось просмотреть запись и изучить произошедшее. Транспорт задержали в 18:41 у дома 26 по улице Ташкентской. Женщину, управлявшую каретой, направили для освидетельствования на состояние опьянения в соответствующее заведение, после чего перевели в отделение, где составили протокол.  Сейчас гражданка находится в СПСЗЛ.

Транспорт было решено вернуть владельцу. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в Северной столице мужчина поджег коммунальную квартиру, где проживала его бывшая возлюбленная. Злоумышленника удалось задержать.

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