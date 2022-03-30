В Ломоносовском районе пропал 83-летний пенсионер

В поселке Новоселье в Ломоносовском районе пропал 83-летний Александр Николаевич Ильин. Мужчина прихрамывает и может забывать важную информацию, передает волонтерский поисковый отряд «Лиза Алерт».

30 марта пенсионер ушел из дома в неизвестном направлении. Он был одет в черную куртку, серую рубашку, синие джинсы и серые кроссовки. Его рост примерно 175 сантиметров. По телосложению мужчина худощавый, у него седые волосы и серые глаза.

Сообщается, что пропавший может быть в Петербурге. Всех, кто его увидят, просят передавать информацию Евгении (89117787138) или Наталье (89046006269).