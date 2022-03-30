Инженер предстанет перед петербургским судом из-за падения ребенка в люк

Петербургский инженер предстанет перед судом из-за того, что пятилетний мальчик упал в люк. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Ленинградской области.

Год назад, в сентябре 2021 года, в деревне Новое Девяткино пятилетний мальчик гулял с бабушкой, прынул на фанеру, а она лежала на люке. Ребенок упал в колодец и получил многочисленные травмы.

Главного инженера, обслуживавшего сети местной ливневой канализации, обвиняют в оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности. Материалы дела уже переданы следствием в суд.