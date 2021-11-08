В Ленобласти жители боятся за свою жизнь из-за разгуливающих по деревне медведей

В деревне Конново Усть-Лужской в Ленобласти свободно разгуливают медведи. Местные жители опасаются за свою жизнь и рассказывают, что животные рушат пасеки, сараи, гаражи, заборы и калитки.

«Мужчины организовали дежурство и пытаются отгонять их от жилья людей, но медведи не боятся света прожекторов, шума, лая собак, людей, они гуляют возле домов в деревне как в 18 часов, так и 8 утра. Мы боимся выходить не только за пределы участков, но и внутри дворовой территории с наступлением сумерек», — цитирует одну из местных жительниц телеканал «78».

В интервью гражданка сообщает, что медведи находятся в деревне с 28 октября. С тех пор жители обращаются в разные инстанции, но ни одна из них до сих пор не помогла. При этом, чиновники рассказывают людям о том, что за причинение вреда животным грозит уголовная ответственность.