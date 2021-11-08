В ДТП под Петербургом разбились двое молодых парней

Об этом сообщает 8 ноября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

На Приморском шоссе ночью поздно вечером 7 ноября произошло смертельное ДТП. Двое 21-летних парней скончались на месте от полученных травм.

Под Петербургом водитель автомобиля Nissan Laurel, двигаясь от Лисьего Носа в сторону Ольгино, съехал с дороги на обочину и врезался в столб электроосвещения, после чего машина съехала в кювет. В машине находился один пассажир.

По факту ДТП полиция проводит проверку и устанавливает все обстоятельства аварии.