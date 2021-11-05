В пожаре на Малой Карпатской погиб мужчина

Об этом 5 ноября сообщает пресс-служба регионального ГСУ СК РФ.

В Петербурге во время пожара погиб человек. Мужчина скончался в доме 13а на Малой Карпатской улице во Фрунзенском районе.

Возгорание произошло ночью пятого ноября, спасатели получили сообщение в 03:46. Пожар охватил обстановку двухкомнатной отдельной квартиры на общей площади 28 квадратных метров.

К ликвидации пожара привлекались от МЧС 4 единицы техники и 20 человек личного состава. В 05:19 открытое горение было ликвидировано. Причины возгорания устанавливаются.

Так же, сегодня в Выборгском районе произошел пожар из-за задымившегося постельного белья. Возгорание потушили, пострадавших нет.