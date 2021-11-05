В Петербурге задержан мужчина, который ночью сломал дверь домовой церкви дворца Павла I

Об этом пятого ноября сообщила в пятницу пресс-служба ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В Петербурге в ночь с 4 на 5 ноября мужчина сломал дверь домовой церкви Михайловского замка. Его на месте задержали сотрудники Росгвардии и доставили в отдел полиции. Предположительно, мужчина замышлял кражу.

«Совместно с прибывшим нарядом вневедомственной охраны Росгвардии на месте происшествия был задержан 27-летний гражданин, который, взломав дверь, проник в церковь, предположительно с целью кражи», — говорится в сообщении.

Здание домовой церкви дворца Павла I принадлежит Государственному Русскому музею.





