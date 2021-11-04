В Ленобласти малыш съел батарейку и его госпитализировали

Об этом 4 ноября сообщают правоохранительные органы города Выборг.
В Выборге ночью 4 ноября мать привезла годовалого ребенка в местный покой районной больницы. Мальчик проглотил батарейку.
Около 3:00 врачи обследовали малыша и подтвердили наличие инородного тела в организме. Ребенка госпитализировали в областную детскую клиническую больницу в Петербурге.
Состояние годовалого мальчика оценивалось как тяжелое, но стабильное. Ребенок находится под контролем врачей.
Ранее в Петербурге умер восьмимесячный малыш, которого мать, уйдя на работу, оставила с соседкой. У ребенка поднялась температура, но ему никто не вызвал скорую помощь.