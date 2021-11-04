В Сертолово задержали мужчину, который стрелял из самодельного оружия

Об этом третьего ноября сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

В Сертолово, под Петербургом, мужчину задержали за выстрел в воздух из самодельного оружия. Гражданин переделал пневматический пистолет «Байкал» под стрельбу боевыми патронами.

Во Всеволожском районе полицейские задержали 48-летнего мужчину, устроившего стрельбу на Восточно-Выборгском шоссе в Сертолово. Гражданин стоял у своей машины, оружие было направлено вверх, никто не пострадал.

На задержанного завели уголовное дело по статье «Незаконное хранение оружия».