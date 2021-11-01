Пожар в Ленобласти унес жизнь одного человека

Об этом 1 ноября сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ленобласти.

В Кингисеппском районе Ленобласти погиб человек во время пожара в многоквартирном доме. В деревне Фалилеево ночью 1 ноября умер 69-летний пенсионер в результате взрыва в трехкомнатной квартире на третьем этаже.

«На месте был обнаружен мужчина без признаков жизни. Передан медикам, которые констатировали его смерть», — сообщили в управлении.

По данным МЧС, пожар произошел около 4:20, в помещении выбиты рамы и стекла. Очевидцы перед пожаром слышали в доме звуки, похожие на взрыв. Предположительно, происшествие не связано с утечкой бытового газа. Обстоятельства ЧП уточняются.