Водитель маршрутки изнасиловал двух петербурженок за гаражами у метро «Лесная»

Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В Петербурге задержали насильника, который надругался над двумя девушками за гаражами около метро «Лесная». Мужчина работал водителем маршрутки, он увозил своих жертв и блокировал двери, чтобы они не могли выйти.

27 октября 49-летний мужчина изнасиловал 44-летнюю пассажирку в салоне маршрутного такси. Женщина подала заявление в полицию, после чего выяснилось, что у гаражей около метро «Лесная» подозреваемый совершил еще одно преступление.

17-летняя петербурженка подверглась насилию 16 октября в том же месте. Полицейские приняли заявление у девушки, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Любой совершеннолетней девушке, которая подверглась насилию, может помочь кризисный центр для женщин. Телефон доверия: 8 (812) 327-30-00.





