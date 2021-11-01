В Шушарах умер восьмимесячный младенец, у него была температура, но скорую не вызвали

Об этом 1 ноября сообщает ИА «Агентство журналистских расследований».

В Шушарах на Новгородском проспекте 31 октября женщина оставила с соседкой младенца, у которого была повышенная температура. Обе гражданки по неизвестным причинам не вызвали скорую и малыш умер. Отец ребенка неизвестен.

Следственный комитет выясняет обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, женщина является 32-летней иностранкой и прибыла в Петербург в феврале 2020 года, имеет патент на работу.

Сейчас в морге устанавливаются причины смерти ребенка.