СК возбудил дело о гибели 10-летнего мальчика, который утонул в Ленобласти

Следственный комитете возбудил дело о причинении смерти по неосторожности (109 УК) из-за предположительной смерти 10-летнего мальчика в Ленобласти. Вечером 29 октября на реке Сясь отец с сыном плыли на лодке, она перевернулась и четвероклассник утонул.

41-летний мужчина выплыл, своего сына ни в воде, ни на берегу он не нашёл. Спасатели искали мальчика два дня, в операции участвовал подводный робот. До сих на месте действует поисково-спасательный отряд города Новая Ладога Волховского района.

Четвероклассник был в тёмно-синей куртке, черных штанах и резиновых сапогах. Он проживал в деревне Прокшеницы. Мера пресечения его отцу пока не избрана.