На Композиторов первоклассник выбежал на дорогу и был сбит машиной

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В Петербурге первоклассник выбежал на дорогу в неположенном месте и попал под колеса Toyota Tundra. Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии.

«30 октября 2021 года около 17:30 у дома 12 по улице Композиторов 44-летний водитель, управляя автомобилем «Тойота Тундра», совершил наезд на 7-летнего мальчика, который перебегал проезжую часть вне зоны пешеходного перехода без сопровождения взрослых», – сообщили в пресс-службе.

Сейчас семилетний мальчик находится в больнице имени Раухфуса с травматическим шоком, травмами груди, живота и закрытым переломом бедра.