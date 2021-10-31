В Шушарах при задержании мужчина напал с ножом на полицейских и его застрелили

Об этом 30 октября сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В Шушарах мужчина вызвал полицию для своей жены, но когда сотрудники органов приехали, он стал размахивать в их сторону ножом. Полицейские потребовали остановиться, сделали предупредительный выстрел и применили огнестрельное оружие в отношении нарушителя.

«В соответствии с федеральным законом «О полиции» один из сотрудников сделал предупредительный выстрел, после чего применил оружие в отношении нападавшего. От полученных ранений злоумышленник скончался», - пишет пресс-служба.

В квартире скончавшегося мужчины обнаружили его жену со множественными колото-резаными ранениями. Женщину госпитализировали, выясняются обстоятельства произошедшего.

Любая совершеннолетняя девушка, которая подвергается физическому и/или психическому насилию, может обратиться за бесплатный кризисный центр для женщин. Телефон доверия: 8 (812) 327-30-00.