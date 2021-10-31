Полиция проверяет конфликт между сотрудником Эрмитажа и посетителем

Об этом 30 октября сообщило ГУ МВД России по Петербургу.

Полиция Петербурга проверяет инцидент с работником и посетителем Эрмитажа. 30 октября пара зашла в музей через выход, к ним подошел сотрудник и ударил мужчину в нос, сломав его.

«В полицию Центрального района Петербурга поступило сообщение о конфликте, который произошел на Дворцовой площади, в ходе которого мужчина получил телесные повреждения. Сотрудники полиции устанавливают всех участников и обстоятельства инцидента», — сообщили в главке.

Сотрудник музея и Эрмитаж уже принесли свои извинения.