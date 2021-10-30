Информацию 30 октября подтвердила пресс-служба музея.

В Петербурге сотрудник Эрмитажа сломал нос посетителю музея. Мужчина с девушкой пытались войти в учреждение через выход и остановились, чтобы найти в телефоне QR-код. К ним подошел работник Эрмитажа и удалил парня по лицу.

«Он объясняет это общим состоянием нервозности, связанным с пандемией и ее влияние на жизнь, в том числе - с новым режимом работы музея. Сотрудник не занимается приемом посетителей и не является сотрудником Службы музейной безопасности», — говорится в сообщении музея.

Спутница пострадавшего оказалась блогеркой. Она разместила на своей странице в «Инстаграме» выписку, подтверждающую, что удар работника музея действительно сломал нос мужчине. Посетители заявили о том, что обратятся в правоохранительные органы.