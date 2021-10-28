В Петербурге из-за столкновения трамваев пострадало 16 человек

Об этом 28 октября сообщили в комитете здравоохранения города.

В Петербурге в результате столкновения двух трамваев пострадало 16 человек. Полиция проводит проверку, причина столкновения пока не установлена.

Пострадавших горожан увозят в медучреждения. Смольный сообщает, что семерых петербуржцев доставили в горбольницу № 26, столько же — в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Ещё двоих человек приняла Мариинская.

«Будет дана оценка законности деятельности перевозчика, в том числе при выпуске трамваев на линию, соблюдения им требований безопасности при транспортировке пассажиров», — уведомила прокуратура Петербурга.