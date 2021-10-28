В Петербурге по делу о хранении наркотиков задержали представителя Кадырова

Об этом 27 октября сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга изданию 47news.

В Петербурге полиция хотела задержать руководителя представительства президента Чечни Рамзана Кадырова в СЗФО Ислама Хизриева, но он оказался в Елизаветинской больнице. Ему потребовалась экстренная операция. Московский районный суд Петербурга вернул следователю ходатайство об аресте.

Следствие обвиняет мужчину в хранении трех граммов наркотического психостимулятора. Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 228 УК «незаконное приобретение наркотиков в крупном размере». Хизриеву грозит до 10 лет лишения свободы.

Полицейские остановили представителя Кадырова за рулем Porsche Cayenne у бизнес-центра «Собрание» на Новорощинской улице.