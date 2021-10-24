Петербуржец пытался ограбить «Пятерочку» и стрелял в охранника

Об 24 октября этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Петербуржец пришел в «Пятерочку» и пытался украсть продукты. Когда охранник хотел ему помешать, мужчина стал отстреливаться от него из пускового устройства. Он задержан, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Невском районе полиция задержала мужчину, который проносил еду мимо кассы. Обращение в правоохранительные органы поступило 23 октября в 20:17. Когда подозреваемого в совершении правонарушения задержали, выяснилось, что он живет в доме неподалеку пострадавшего магазина.

Охранник «Пятерочки» на Седова не пострадал. На сегодняшний день заведено только административное дело.