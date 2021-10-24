Во Фрунзенском районе Петербурга произошла массовая драка

Об этом 24 октября сообщили в правоохранительных органах.

В Петербурге во Фрунзенском районе 24 октября произошла массовая драка. Полиция задержала троих иностранцев, остальные разбежались.

В полицию заявление о массовой драке поступило в 9:17 утра. Гражданин сообщил об инциденте на автозаправке на Южном шоссе, 45/2. На карте в этом месте шиномонтаж и торгующее шавермой кафе.

Троим задержанным от 19 до 30 лет, они не сообщили адрес своего проживания. Один из них в этом году был оштрафован за нарушение правил пребывания в РФ.