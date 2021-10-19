В Ленобласти задержали подозреваемых в убийстве 23-летнего киберспортсмена

Об этом сообщила во вторник пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

В Никольском расследуют убийство 23-летнего экс-руководителя киберспортивного направления Политеха Алексея Малышева. Задержаны трое мужчин в возрасте от 30 до 33 лет.

По данным полиции, около 04:00 17 октября потерпевший вышел из квартиры своих друзей в Никольском, предварительно вызвав такси. На улице он встретил ранее незнакомых ему мужчин и сел к одному из них в машину. Подозреваемые избили молодого человека и он скончался от полученных травм.

«Сотрудники полиции установили и задержали предполагаемых виновников гибели киберспортсмена. Трое жителей города Никольское доставлены в следственные органы для проведения процессуальных действий», — пишет пресс-служба.

Под руководством Алексея Малышева киберкоманда Политеха выиграла Международные университетские соревнования по киберспорту в Китае в 2020 году.