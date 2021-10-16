Следователи просят суд арестовать подрядчика капремонта из-за пожара в доме Чубакова

В Петербурге Петроградский районный суд зарегистрировал ходатайство следствия о заключении под стражу директора ООО «Мастер Руф». Организация осуществляла капитальный ремонт в доме Чубакова на набережной реки Карповки, который недавно горел.

Следствие хочет арестовать Ивана Малахова, так как он обвиняется по по ч. 1 статьи 238 УК РФ. За выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей ему грозит до двух лет лишения свободы.

Суд по делу назначен на сегодня, 16 октября. На нем будут присутствовать жители пострадавших квартир дома-памятника. В ходе пожара никто не пострадал, но несколько квартир были уничтожены, а большая их часть пострадала. Хозяевам помещений предложили временное жилье.