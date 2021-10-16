В Петербурге вновь открыли на вход станцию метро «Девяткино»

Об этом вечером 15 октября сообщили в Telegram-канале «Метро Петербурга».

Станция метро «Девяткино» вновь открыта на вход. Ее закрывали по техническим причинам, но через минут 15 в нее вновь пустили пассажиров.

«В 22.20 ст. Девяткино закрыта на вход по техническим причинам, на выход станция работает», — сообщили в метрополитене.

Жителям «Девяткино» СПб ГКУ «Организатор перевозок» предлагал пользоваться электричками, чтобы добраться к центру Петербурга.

Ранее в Петербурге в утренний час пик закрывали на вход станцию метро «Черная речка».