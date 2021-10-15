В Петербурге девять врачей осуждены за взятки от призывников

Об этом 15 октября сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Бывший председатель военно-врачебной комиссии Петербурга осужден на восемь лет в колонии. Городской гарнизонный военный суд постановил, что с 2009 года девять докторов брали взятки за освобождение призывников от срочной армейской службы.

«Круподерову – 7.5 лет условно с испытательным сроком 3 года. Качко – 7.5 лет условно с испытательным сроком 3.5 года. Беде – 7 лет 3 месяца условно с испытательным сроком 2 года.

Кравцовой – штраф в размере 130 000 рублей. Иванову, Сорочинскому, Филькову и Виноградову – штраф в размере 100 000 рублей», — сообщает приговор пресс-служба.

За все время сумма восьми взяток составила в общей сложности чуть больше 1 200 000 рублей.