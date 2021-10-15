В Петербурге задержали бизнесмена-реконструктора Павла Бараненко

Информацию подтверждает пресс-служба ГСУ СК Петербурга.

В Петербурге задержан бизнесмен-реконструктор Павел Бараненко за гибель человека на танковом полигоне. На основателя военно-патриотической организации «Красная звезда» заведено уголовное дело по статье 238 УК «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекшее по неосторожности смерть человека».

Мужчина организовывал корпоративы, дни рождения и другие мероприятия с использованием военной техники. В ноябре прошлого года БТР раздавила 38-летнего петербургского бизнесмена.

Так же обвинение предъявлено председателю правления «Красная звезда» Александру Торопову и предпринимателю Алексею Киселеву, который подписывал договоры с клиентами.