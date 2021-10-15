В Петербурге задержали ведущего инженера, который приставал к 13-летней девочке в метро

Об этом 15 октября сообщило ИА «Агентство журналистских расследований».

В Петербурге задержали 45-летнего ведущего инженера одной из компаний за развратные действия в метро. Мужчина трогал за ягодицу 13-летнюю девочку, а затем хлопнул по ней. Происшествие произошло 14 октября на перегоне между станциями «Ладожская» и «Проспект Большевиков».

Школьница рассказала отцу о том, что к ней приставал мужчина и ее папа подал заявление в полицию. По камерам, установленным в вагоне поезда, подозреваемого удалось идентифицировать. 15 октября на Васильевском острове инженера задержали.

СК возбудил уголовное дело по статье «Развратные действия». Ведомство сообщает, что у задержанного в телефоне нашли снимки с детской порнографией. Задержание произошло на основании статьи 91 УПК РФ.