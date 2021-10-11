Московский вокзал в Петербурге оцепили из-за сувенира в форме гранаты

Об этом вечером 10 октября сообщила пресс-служба ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Московский вокзал в Петербурге брали в оцепление из-за сувенира в виде гранаты. Один из пассажиров, желающий сесть на поезд, нес подозрительный предмет в своей сумке. Его остановили в ходе досмотра на рентгеновском аппарате личного багажа.

«Специалисты-взрывотехники осмотрели подозрительный предмет, обнаруженный в багаже, и установили, что это не представляющий опасности сувенир в форме ручной гранаты», — расссказали в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Инцидент никак не повлиял на работу Московского вокзала, поезда идут по расписанию.