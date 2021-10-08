Бывшего вице-президента «ПИК» задержали по делу о мошенничестве

Об этом 8 октября рассказала пресс-служба девелопера «ПИК».

Бывшего вице-президента «ПИК» Александра Лефеля задержали в Москве. Компания признана следствием потерпевшей стороной по делу о крупном мошенничестве и активно содействует следствию. Предполагается, что общая сумма ущерба составляет 100 млн рублей.

Участники долевого строительства в 2017-2018 годах якобы потерпели злоупотребление от Александра Лефеля, который был одним из вице-президентов по региональному развитию в 2017-2018 годах.

«Выявлены факты мошеннического расходования денежных средств компании, в том числе привлеченных средств дольщиков строительства, при осуществлении работ на стадии нулевого цикла», — отметили в пресс-службе «ПИК».