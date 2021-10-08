На Маршала Казакова горели две машины

Фото и видео с места 8 октября публикуют очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

В Петербурге на Маршала Казакова, 50, корпус 1 загорелись две машины. Как сообщает ГУ МСЧ, у «Ниссана» выгорел моторный отсек, а у «Мерседеса» потрсадал кузов. Вызов спасателям поступил в 9:08 утра 8 октября.

«На Маршала Казакова утром Додж вытолкнул припаркованный универсал из кармана, после чего черный загорелся. Итого пострадал белый мерс (подавился весь правый бок), коричневый хендай и фокус (на фото нет, отогнали за дом, чтобы не загорелся)», — написал автор поста в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».