В Павловске в аварии с участием Porsche и KIA серьезно пострадала девушка

Об этом днем 7 октября сообщил в группе «АВТО Пушкин» очевидец Виталий.

В Павловске на Садовой улице произошла серьезная авария. Между улицей Девятого Января и 1-й Краснофлотской улицей столкнулись Porsche и KIA. В результате ДТП, травмирована одна девушка и разбиты обе машины.

После столкновения, от удара «Порше» развернуло поперек обочины, закинув задней частью на «КИА». 24-летняя пассажирка «КИА» получила серьезные травмы, ее госпитализировали в тяжелом состоянии.

Изначально очевидец Виталий написал в паблике о погибших, но затем исправился: «Я был не прав! Вроде как с пострадавшими, а не погибшими. Реанимация грузит», — пишет мужчина.

По факту происшествия проводится проверка.