В Петербурге смогли потушить пожар площадью 800 кв метров

Об этом 7 октября сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

В Красногвардейском районе 7 октября около 14 часов загорелся металлический ангар. В 15:17 пожар на Партизанской улице, 23, корпус 2, был локализован. В тушении 800 кв метров принимали участие сто пожарных и 15 единиц техники.

«В 14:10 мск поступило сообщение о пожаре по адресу: Санкт-Петербург, Красногвардейский район, Партизанская улица, дом 23, корпус 2. Происходит горение в цельнометаллическом ангаре на площади 800 кв. метров», - сообщили в ведомстве.

На место происшествия выехал районный прокурор Роман Данилов. Будет организована проверка исполнения требований законодательства о пожарной безопасности.