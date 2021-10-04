На станции метро «Ломоносовская» пассажир упал на эскалаторе

Об этом сообщили 4 октября в Telegram-канале «Мегаполис ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

На оранжевой ветке Петербурга с эскалатора упал пассажир, станцию временно закрывали. «Вход на станцию метро Ломоносовская закрыт. Что-то случилось на эскалаторе. Людей что в вестибюле просят не проходить через турникеты, те кто уже прошёл, стоит у эскалаторов», — написали в телеграм-канале.

В 10:06 «Мегаполис ДТП и ЧП Санкт-Петербург» сообщил о том, что мужчина упал с эскалатора и ему оказывается помощь. В подтверждение была выложена фотография медработницы, которая наклоняется над сидящим на скамейке пассажиром. В это же время станция «Ломоносовская» возобновила работу в штатном режиме.