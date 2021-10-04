В девятиэтажке на Освобождения упал лифт, в котором прыгали подростки

Видео происшествия 3 октября было опубликовано на YouTube-канале паблика «Транспортный коллапс, Красное Село».

На улице Освобождения компания из семи подростков прыгала в лифте, после чего он сорвался. Лифт падал с седьмого этажа но на третьем сработала автоматическая блокировка. Ребят от 14 до 17 приехали спасать МЧС и Скорая помощь, никто не пострадал.

На камерах видеофиксации в лифте видно, что в кабину заходят двое юношей и пять девушек, шестая школьница по неизвестным причинам решила не заходить. Во время поездки две девочки одновременно прыгнули в кабине. Одна из них потеряла равновесие и навалилась сначала на двери, затем на противоположную стену. Далее лифт, благодаря автоматической блокировке, остановился на третьем этаже, поэтому подростки не пострадали.

Работу лифта временно приостановили, ее возобновят после ремонта.