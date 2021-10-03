Упавшей на рельсы на «Площади Восстания» женщине ампутировали ноги

В Петербурге упавшей на рельсы 2 октября ампутировали в больнице обе ноги. Она попала под поезд на станции метро «Площадь Восстания».

Личность петербурженки выясняет полиция, после падения с платформы 2 октября она уехала на скорой в реанимацию Мариинской больницы. Помимо травматической ампутациеи ног, у женщины закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга и травматический шок. На вид пострадавшей 45 лет.

После падения женщины на рельсы, движение на красной ветке было частично остановлено. Поезда не ходили в отрезке «Площадь Ленина» — «Нарвская».